Зеленський: необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою

Зеленський заявив, що Путін має "багато вимог, але ми не знаємо всіх". Тому якщо їх реально настільки багато, то обговорення займе дуже великий обсяг часу.

"І неможливо зробити це під тиском зброї. Отже, необхідно припинити вогонь і працювати швидко над фінальною угодою. Ми будемо говорити про це у Вашингтоні. Путін не хоче припиняти вбивства, але він повинен це зробити", - додав президент.