Зеленский: необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением

Зеленский заявил, что Путин имеет "много требований, но мы не знаем всех". Поэтому если их реально настолько много, то обсуждение займет очень большой объем времени.

"И невозможно сделать это под давлением оружия. Следовательно, необходимо прекратить огонь и работать быстро над финальным соглашением. Мы будем говорить об этом в Вашингтоне. Путин не хочет прекращать убийства, но он должен это сделать", - добавил президент.