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Зеленский публично назвал Россию агрессором

Новости » Политика    23.05.2019 - 14:00
Зеленский публично назвал Россию агрессором
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что Украина сейчас проигрывает агрессору

Президент Украины Владимир Зеленский публично назвал Россию агрессором. Об этом он заявил во время доклада на IT-конференции iForum, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Мы сегодня, как бы обидно это не звучало, проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору", - заявил он.

Ранее Зеленский призвал США усилить санкции против РФ. Он заявил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине.

Напомним, США надеются на плодотворное сотрудничество с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, в делегации США речь президента Владимира Зеленского на инаугурациии назвали впечатляющей и мощной.

Еще ранее Дональд Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Президент Соединенных Штатов Америки поздравил Владимира Зеленского с победой на выборы президента Украины-2019.

РБК-Украина писало, что спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что Владимира Зеленского в случае уступок Российской Федерации ждет быстрое падение рейтинга.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийРоссийская Федерация
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