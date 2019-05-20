ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ

Новости » Политика    20.05.2019 - 20:50
Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ
Фото (president.gov.ua)

Зеленский провел встречу с представителями Администрации США и Конгресса

Президент Украины Владимир Зеленский принял представителей Администрации США и Конгресса, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии инаугурации главы государства. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ.

"США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь", - подчеркнул Зеленский, призвав США продолжить ужесточение санкций против РФ.

Также Зеленский заявил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы в Украине.

С американской стороны во встрече приняли участие члены президентской делегации во главе с министром энергетики США Риком Перри - специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сенатор США Рон Джонсон.

Напомним, США надеются на плодотворное сотрудничество с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, в делегации США речь президента Владимира Зеленского назвали впечатляющей и мощной.

22 апреля президент США Дональд Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Президент Соединенных Штатов Америки поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины-2019.

 

 

 

Президенты Украины и Эстонии провели встречу Президент Грузии призвала объединить позиции с Украиной по курсу на членство в НАТО
Новости Украины Владимир Зеленский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь