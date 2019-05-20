Трамп передал Зеленскому послание

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

США с нетерпением ожидают совместной работы с новым президентом

США надеются на плодотворное сотрудничество с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил министр энергетики США Рик Перри в ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

В делегации США речь президента Владимира Зеленского назвали впечатляющей и мощной.

"Послание от США очень просто. Президент попросил нас его передать. США вместе с народом Украины, они с нетерпением ждут на совместную работу с новым президентом и, надеюсь, с новым парламентом", - заявил Перри.

Отметим, сегодня состоялась инаугурация Владимира Зеленского. На ней уже президент Украины Зеленский заявил, что распускает Верховную раду. В связи с этим уже сегодня вечером состояться консультации Зеленского с фракциями относительно роспуска Рады.

Напомним, 22 апреля Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Президент Соединенных Штатов Америки поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины-2019.

Издание The Washington Post писало, что Зеленского хотят втянуть во внутриполитический конфликт в США. Зеленский опасается, что будет втянут во внутренний конфликт США, связан с намерением американских властей убедить Украину провести расследование в отношении деятельности сына экс-вице-премьера США Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что Рудольф Джулиани, личный адвокат Трампа, собирался поехать к Зеленскому. Он рассчитывал, что визит в Киев даст новую информацию о работе сына Байдена в украинской газовой компании Burisma Holdings. Однако позже Джулиани отменил поездку в Украину. Кандидат в президенты США и бывший вице-президент Джо Байден заявил, что это неприемлемое поведение Джулиани.