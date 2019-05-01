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Волкер назвал последствия возможных уступок Зеленского России

Новости » Политика    01.05.2019 - 12:48
Волкер назвал последствия возможных уступок Зеленского России
Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Волкер уверен, что в таком случае поддержка Зеленского резко упадет  

Избранного президента Украины Владимира Зеленского в случае уступок Российской Федерации ждет быстрое падение рейтинга. Об этом в интервью венгерскому valaszonline заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Волкер отметил, что если Зеленский решит уступить оккупированные территории на востоке Украины, то отношение народа к нему очень быстро изменится.

"На самом деле он говорит обратное. Он говорит, что будет настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, и он поддерживает процесс, который уже существует для этого. В противном случае, люди очень быстро настроятся против него", - подчеркнул Волкер.

Напомним, ранее Волкер заявлял, что украинское правительство должно поддержать жителей оккупированного Донбасса.

До этого он также назвал провокационным решение РФ о выдаче паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Волкер подчеркнул, что этот указ президента России Владимира Путина подрывает реализацию минских договоренностей.

 

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