UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський і Фіцо зідзвонилися на тлі суперечок щодо "Дружби": перші деталі

Фото: Володимир Зеленський і Роберт Фіцо (president.gov.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 27 лютого, президент України Володимир Зеленський проводить розмову з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу президента.

Читайте також: "Схожі на наркоманів": в МЗС відповіли на закиди Орбана та Фіцо щодо нафти з Росії

"Просто зараз президент говорить із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Президент запрошує його в Україну для обговорення всіх наявних питань", - сказано в заяві.

Що передувало

Сьогодні, 27 лютого, прем'єр Угорщини Віктор Орбан поговорив з Робертом Фіцо. Він повідомив, що обидва прем'єри не згодні з тим, що відновити роботу нафтопроводу "Дружба" неможливо через технічні проблеми. 

У зв'язку з цим Угорщина і Словаччина хочуть створити так звану "слідчу комісію" і вимагають у Зеленського допуску на об'єкт.

Завдання у цієї комісії, за словами Орбана, - "перевірка реальності ситуації, про яку заявляє Україна. Він додав, що закриття "Дружби" загрожує енергетичній безпеці обох країн.

Постачання нафти "Дружбою"

Нагадаємо, 12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про те, що Росія вдарила по нафтопроводу "Дружба". Потім транзит нафти до Словаччини та Угорщини припинився.

Потім у Будапешті та Братиславі почали звинувачувати в усьому Україну. На думку влади Угорщини та Словаччини, Україна не хоче відновлювати транзит нібито з політичних причин.

Минулого тижня прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив зупинити постачання електроенергії Україні. Такі погрози прозвучали на тлі дуже складної ситуації з електропостачанням в Україні через постійні російські удари.

Зазначимо, в понеділок, 23 лютого, Фіцо заявив, що Словаччина призупиняє аварійне постачання електроенергії в Україну, попри вкрай важку ситуацію в країні через російські удари.

Пізніше Словацька опозиційна парламентська партія "Свобода і Солідарність" анонсувала подання скарги до прокуратури щодо рішення Фіцо припинити аварійні поставки електроенергії Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРоберт Фіцо