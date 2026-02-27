Зеленський і Фіцо зідзвонилися на тлі суперечок щодо "Дружби": перші деталі

"Просто зараз президент говорить із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Президент запрошує його в Україну для обговорення всіх наявних питань", - сказано в заяві.

Що передувало

Сьогодні, 27 лютого, прем'єр Угорщини Віктор Орбан поговорив з Робертом Фіцо. Він повідомив, що обидва прем'єри не згодні з тим, що відновити роботу нафтопроводу "Дружба" неможливо через технічні проблеми.

У зв'язку з цим Угорщина і Словаччина хочуть створити так звану "слідчу комісію" і вимагають у Зеленського допуску на об'єкт.

Завдання у цієї комісії, за словами Орбана, - "перевірка реальності ситуації, про яку заявляє Україна. Він додав, що закриття "Дружби" загрожує енергетичній безпеці обох країн.

Постачання нафти "Дружбою"

Нагадаємо, 12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про те, що Росія вдарила по нафтопроводу "Дружба". Потім транзит нафти до Словаччини та Угорщини припинився.

Потім у Будапешті та Братиславі почали звинувачувати в усьому Україну. На думку влади Угорщини та Словаччини, Україна не хоче відновлювати транзит нібито з політичних причин.

Минулого тижня прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив зупинити постачання електроенергії Україні. Такі погрози прозвучали на тлі дуже складної ситуації з електропостачанням в Україні через постійні російські удари.