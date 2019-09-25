Зеленский начал встречу с Трампом

Встреча между президентами Украины и США проходит в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса президента.
Встреча между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом проходит в рамках визита президента Украину в США для участия в Генеральной ассамблее ООН.
"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.
Во время встречи Владимир Зеленский пригласил президента США приехать в Украину.
"Дайте мне слово, что вы приедете в Украину", - сказал Зеленский Трампу, в свою очередь президент США ответил, что постарается.
Напомним, накануне официальной встречи, 24 сентября, Владимир Зеленский совместно со своей супругой Еленой провел неформальную встречу с Дональдом Трампом и его супругой Меланией.
Ранее, в США разгорелся скандал вокруг телефонного разговора между Зеленским и Трампом. Из-за этого спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелосив объявила о начале процедуры импичмента Трампу.
Перед встречей Государственный департамент США опубликовал стенограмму разговора президента Украины Владимира Зеленского и Дональда Трампа, американского президента.