Зеленський розпочав зустріч з Трампом

Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу президента.

Зустріч між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом проходить в рамках візиту президента України до США для участі в Генеральній асамблеї ООН.

"Президент України Володимир Зеленський розпочав зустріч з Президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку", - йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі Володимир Зеленський запросив президента США приїхати в Україну.

"Дайте мені слово, що ви приїдете в Україну", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні офіційної зустрічі, 24 вересня, Володимир Зеленський спільно зі своєю дружиною Оленою провів неформальну зустріч з Дональдом Трампом і його дружиною Меланією.

Напередодні зустрічі між президентами в США розгорівся скандал навколо телефонної розмови між Зеленським і Трампом. З-за цього в США почали процедуру імпічменту Трампу.