Зеленский проводит пресс-марафон: онлайн

12:25 Про госпереворот:

"Есть большие вызовы внутри государства, которые фиксируют разведки других стран. К примеру, получили информацию, что 1 числа будет государственный переворот, мне кажется важная информация, 1-2 декабря. Я говорить и делиться информацией не имею права, но могу сказать, что есть не только агентурная, но и звуковая информация, где представители из Украины и России обсуждают участие Ахметова в перевороте, что будут привлечены миллиарды долларов. Я считаю, что это подстава Ахметова, его втягивают в войну против Украины. Считаю, что он начал ее, это будет большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа", - сказал президент.

12:15 Об эскалации на границе Украины и России:

"Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к эскалации. Мы ежедневно получаем данные от нашей разведки и от разведок стран-партнеров. Есть техническая помощь, финансовая помощь. Но мы должны рассчитывать на себя. Мы повышаем зарплаты, мы должны увеличивать мотивацию для наших военных", - сказал Зеленский.

12:12 Первый вопрос - от главного редактора РБК-Украина - как далеко президент зайдете в вопросе деолигархизации и выполнит ли обещанные "посадки"?

"О деолигархизации – мы ее только начали. Я с уважением отношусь к крупному бизнесу, но важно, чтобы он не влиял на медиа и на политиков. Что касается посадок – мне кажется, что мы должны заниматься стратегическими вещами. Мы начали судебную реформу, очищение судов Посадками занимаются правоохранительные органы Там, где я вижу предательство на высшем уровне, вы видите наши решения на СНБО. Я получаю информацию так, как и вы. Люди не видят тысячи мелких посадок. Тем не менее, понемногу мы двигаемся вперед и они (посадки , - ред.) происходят", - ответил президент.

12:01 Пресс-марафон начался.

11:55 Как сообщает корреспондент РБК-Украина, Владимир Зеленский уже приехал. Первая группа журналистов заняла свои места за столом и ждет президента.

Напомним, на пресс-марафон пригласили представителей изданий Liga.net, "РБК Украина", канал новостей "24", "Свобода слова Савика Шустера", канал "Украина", "Украинские новости", "Интерфакс-Украина", "Обозреватель", "1+1", 5 канал , Reuters, Deutsche Welle, телеканал Дом, УНИАН, Укринформ, France Presse, Цензор.нет, Bloomberg, Радио Свобода, КП в Украине, Украинская правда, Бабель, СТБ, Фокус, Корреспондент, НВ, Интер, Forbes Украина, ICTV, LB.ua, Суспильне и BBC.

11:44 Журналистов, которые приглашены на пресс-конференцию, разделили на группы. Каждую из них будут приглашать для общения с президентом.

11:30 В коворкинге Creative States, где Зеленский проведет пресс-марафон, уже собираются журналисты.

Фото РБК-Украина

Что известно о пресс-марафоне

Встречу Владимира Зеленского с представителями СМИ в ОП анонсировали на пятницу, 26 ноября.

Это уже вторая пресс-конференция главы государства в 2021 году, но на этот раз она организована в формате пресс-марафона.

Из-за ситуации с коронавирусом число участников встречи ограничено. Приглашено 30 журналистов украинских и зарубежных изданий, каждый из которых сможет задать свой вопрос.

Мероприятие начинается в 12:00, заявленная длительность - 3 часа. Марафон будут транслировать онлайн на Facebook-странице Офиса президента и в эфире украинских телеканалов.

"30 вопросов президенту Украины"

Именно под таким названием пройдет очередной пресс-марафон Зеленского. Как сообщили в Офисе президента, во время общения с журналистами планируется обсудить наиболее значимые на данный момент темы, среди которых:

реформы в Украине;

ситуация на востоке страны;

энергетическая безопасность и тарифы;

экономическая стабильность;

борьба с пандемией COVID-19.

Пресс-конференция на заводе "Антонов"

Прошлая встреча главы государства со СМИ состоялась в мае 2021 и была приурочена ко второй годовщине его пребывания на посту. Конференция состоялась в самолетном ангаре ГП "Антонов".

Владимир Зеленский говорил о главных приоритетах в работе, выделив "построение страны без войны", деолигархизацию, земельную реформу, строительство дорог, диджитализацию государства.

Обсуждалась организация празднования Дня независимости, вакцинация, отставка главы Минздрава Максима Степанова, смена руководства "Нафтогаза", расследование убийства Павла Шеремета и возможная отставка Арсена Авакова.

Также говорили о вероятности эскалации на востоке на фоне весенних учений войск РФ у границ Украины. Президент назвал среди путей решения сложившейся ситуации прямые переговоры с Владимиром Путиным и привлечение к такому разговору США.

О возможном выдвижении на второй срок Зеленский сказал, что об этом рано говорить. По его словам, данное решение будет зависеть от желания общества.

Встреча Зеленского со СМИ в Мариинском дворце

В 2020 году президент общался с журналистами под открытым небом у Мариинского дворца. Встреча прошла в период действия жесткого карантина, в связи с чем попасть на нее удалось не всем желающим.

В первую годовщину со дня инаугурации Зеленский отчитался о результатах работы за 12 месяцев.

Одной из актуальных тем было обсуждение карантинных ограничений из-за коронавируса. Поднимался вопрос переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Президент заявил о приоритете "минского формата" для решения ситуации на Донбассе, но также и о готовности к общению в любых других форматах.

Кроме этого, говорили о законе о референдуме, большой приватизации в стране, местных выборах и поддержке кандидата от "Слуги народа" на пост мэра Киева..

Первый пресс-марафон президента стал рекордным

Первую пресс-конференцию Зеленский провел в октябре 2019 года на территории Kyiv Food Market. Мероприятие в формате марафона длилось 14 часов. В конференции участвовало около 300 журналистов.

Президент озвучил на марафоне своей главной миссией прекращение войны на Донбассе. Владимир Зеленский говорил о перспективах "нормандского формата", возвращении Крыма.

Обсуждались вопросы выполнения предвыборных обещаний, тарифы на коммунальные услуги, кадровые назначения, возможность легализации игорного бизнеса, открытие рынка земли.

Во время марафона не обошлось без провокационных ситуаций. Так, один из участников мероприятия, пытаясь привлечь внимание президента, залез на стол и громко высказывался против абортов, ЛГБТ-сообщества, проституции.