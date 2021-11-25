ru ua
Чт, 25 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Экватор каденции. Зеленский завтра проведет пресс-марафон

Новина українською →
Киев, Четверг 25 ноября 2021 16:19
Экватор каденции. Зеленский завтра проведет пресс-марафон Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 26 ноября, проведет пресс-марафон. Он будет посвящен экватору его каденции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Сообщается, что из-за эпидемической ситуации на встречу с Зеленским пригласили журналистов из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ. Ожидается, что во время пресс-марафона президент ответит на актуальные и общественно важные вопросы, в том числе по ситуации на Донбассе и достижению мира, тарифам и борьбе с пандемией COVID.

Пресс-марафон начнется в 12:00 и продлится три часа. Он будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса президента и на ведущих украинских телеканалах.

Напомним, предыдущий пресс-марафон Зеленского прошел в октябре 2019 года и завершился только в 00:10 следующего дня. В общей сложности мероприятие в киевском фудмаркете продлилось свыше 14 часов, что стало рекордным по продолжительности общением президента Украины с прессой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Президент
NEWS
Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол
Украина призывает Германию отказаться от газа из РФ в случае новой агрессии, - посол
DAILY
Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Наследие Меркель. Чего ждать Украине от нового правительства Германии