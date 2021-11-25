Экватор каденции. Зеленский завтра проведет пресс-марафон
Президент Украины Владимир Зеленский завтра, 26 ноября, проведет пресс-марафон. Он будет посвящен экватору его каденции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Сообщается, что из-за эпидемической ситуации на встречу с Зеленским пригласили журналистов из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ. Ожидается, что во время пресс-марафона президент ответит на актуальные и общественно важные вопросы, в том числе по ситуации на Донбассе и достижению мира, тарифам и борьбе с пандемией COVID.
Пресс-марафон начнется в 12:00 и продлится три часа. Он будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса президента и на ведущих украинских телеканалах.
Напомним, предыдущий пресс-марафон Зеленского прошел в октябре 2019 года и завершился только в 00:10 следующего дня. В общей сложности мероприятие в киевском фудмаркете продлилось свыше 14 часов, что стало рекордным по продолжительности общением президента Украины с прессой.