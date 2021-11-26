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Три часа на 30 вопросов. Зеленский сегодня проведет пресс-марафон: что известно

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 06:30
Три часа на 30 вопросов. Зеленский сегодня проведет пресс-марафон: что известно Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня проведет пресс-марафон. Этой встречей с журналистами он подведет итога экватору своей президентской каденции.

Об этом в комментарии РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Где пройдет и когда начнется

Пресс-марафон "30 вопросов президенту Украины" начнется в 12:00 и продлится три часа. Мероприятие будет транслироваться онлайн на официальной фейсбук-странице Офиса президента и на ведущих украинских телеканалах.

Что касается места, то в релизе Офиса не говорится, где пройдет пресс-марафон. Сообщение пресс-секретаря Зеленского в Facebook тоже не внесло ясности на этот счет.

"Завтра президент ответит на все важные вопросы. Журналисты придут по нашим приглашениям. И, я думаю, когда вы увидите список СМИ и имен, сомнений в предвзятости не останется. Все детали - скоро - в официальных сообщениях", - отметил Сергей Никифоров.

Кого позвали на пресс-марафон

В связи со сложной эпидемической ситуацией и с учетом опыта предыдущих пресс-марафонов, пригласили журналистов из 30 ведущих всеукраинских и международных СМИ. У Зеленского пообещали, что у каждого будет возможность задать ему свой вопрос и получить ответ.

О чем расскажет Зеленский

У президента отмечают, что на пресс-марафоне будут освещены различные актуальные и общественно важные темы. В частности, проведение реформ в Украине, ситуация на Донбассе страны и достижение мира, энергетическая безопасность и вопросы тарифов, экономическая стабильность, борьба с пандемией коронавируса и так далее.

Напомним, предыдущий осенний пресс-марафон Зеленского прошел в октябре 2019 года и затянулся больше чем на 14 часов. Это общение президента Украины с прессой стало рекордным по продолжительности.

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