Німеччина заявила, що "не ухилятиметься" від відправки військ в Україну після війни

Уряд Німеччини висловив готовність відправити свої війська для підтримки потенційної миротворчої місії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Як повідомляє видання, представник міністерства оборони країни заявив, що Німеччина "не ухилятиметься" від відправки військ в Україну, якщо будуть узгоджені відповідні рамки.

Однак, за його словами, ще занадто рано вдаватися в подробиці пропозицій.

Цю заяву представник Міноборони Німеччини зробив напередодні сьогоднішнього саміту європейських лідерів у Парижі.

Речник німецького уряду сказав, що вони не очікують конкретних результатів від переговорів.

Проте канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив журналістам, що "ми маємо переконатися, що Європа долає виклики майбутнього сильно та суверенно та з прямою спиною".

"Я впевнений, що ми зможемо виробити чітку позицію", - наголосив він.