На саміті у Макрона розглянуть питання "автоматичного вступу України в НАТО", - ЗМІ

У понеділок, 17 лютого, президент Франції Еммануель Макрон проведе в Парижі саміт європейський оборонних держав. Він матиме на меті вимагати від США припинити виключати Європу і Київ з переговорного процесу, обговорити автоматичний вступ України до НАТО і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Завтра президент збере основні європейські країни для обговорення питань європейської безпеки", - анонсував у неділю глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро.

За інформацією європейських дипломатичних джерел, у саміті візьмуть участь Німеччина, Польща, Італія та Данія, які представляють країни Балтії та Скандинавії, а також генсек НАТО Марк Рютте і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також приїдуть: прем'єр Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Олаф Шольц і глава польського уряду Дональд Туск. Франція зі свого боку сповнена рішучості, щоб Велика Британія брала активну участь у всіх майбутніх дискусіях щодо України.

На зустрічі обговорюватимуться оборонні можливості, які Європа могла б надати, щоб дати Україні надійні гарантії безпеки, включно з планом автоматичного членства України в НАТО в разі явного порушення Росією угоди про припинення вогню. США заявляли, що для будь-якої сторони, яка порушить угоду про припинення вогню, мають бути руйнівні наслідки, елемент, який був відсутній у попередніх угодах про припинення вогню в Україні.

Видання зазначає, що пропозицію про членство в НАТО за умови порушення Росією режиму припинення вогню (імовірно, при цьому США повинні будуть залишатися гарантом підтримки України) просували деякі сенатори США, і тепер вона має підтримку високопоставлених європейських лідерів, включно з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

The Guardian додало, що паризька зустріч буде спрямована також на те, щоб окреслити європейський план дій після кількох днів брифінгів адміністрації Трампа. Крім того, паризькому саміту потрібно буде вирішити, як реагувати на прохання США роз'яснити, чи готові лідери виділити війська для стабілізаційних сил у разі припинення вогню в Україні.

Паралельно з цією зустріччю, офіційні особи США почнуть попередні переговори в Ер-Ріяді з російськими колегами про припинення вогню. Переговори Штатів і Росії передують запланованій на цей тиждень зустрічі глави МЗС РФ Сергія Лаврова і держсекретаря США Марко Рубіо. Це буде перша зустріч між країнами за останні два роки.