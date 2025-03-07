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Французькі Mirage 2000 вперше взяли участь у відбитті атаки РФ на Україну

Україна , П'ятниця 07 березня 2025 10:52
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Французькі Mirage 2000 вперше взяли участь у відбитті атаки РФ на Україну Фото: Mirage 2000 вперше взяли участь у відбитті атаки РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Французькі винищувачі Mirage 2000 вперше взяли участь у відбитті масованої атаки РФ. Україна отримала літаки лише місяць тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Як зазначили військові, повітряну атаку ворога відбивали зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Також залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та Mirage-2000.

"Варто відзначити, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки", - йдеться у повідомленні.

В ніч на 7 березня росіяни випустили по Україні 67 ракет різних типів (крилаті Х-101/Х-55см, "Калібри", балістичні, зенітні С-300, керовані авіаційні Х-59/69), а також 194 дрони.

Сили ППО знищили 100 дронів і 34 ракети. Крім того, до десяти ворожих ракет (не входять у статистику збитих) не досягли своїх цілей. Також 86 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Під ударом ворога була газова та енергетична інфраструктура. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Mirage 2000 в Україні

Нагадаємо, 6 лютого 2025 року глава Міноборони Франції повідомив про передачу перших винищувачів Mirage 2000 Україні. Також разом з літаками в Україну прибули пілоти, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції.

Що відомо про ці літаки, їх головні характеристики і переваги - дізнайтеся у нашому матеріалі.

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