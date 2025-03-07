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Тихий: сьогоднішній обстріл - не шлях до миру, очікуємо на реакцію США

П'ятниця 07 березня 2025 14:16
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Тихий: сьогоднішній обстріл - не шлях до миру, очікуємо на реакцію США Фото: Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Комбінований обстріл України, до якого цієї ночі вдалась Російська Федерація (РФ), не є шляхом до миру. Київ очікує на реакцію з боку Сполучених Штатів Америки (США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ (МЗС) Георгія Тихого під час брифінгу.

Як відзначає Тихий, позиція України щодо нічного обстрілу є однозначною й демонструє наскільки важливою були пропозиції президента Володимира Зеленського щодо встановлення тиші в небі й на морі.

За його словами, американські медіа ймовірно вже заповнені новинами про сьогоднішній обстріл. Київ, своєю чергою, очікує на реакцію Вашингтона.

"І звісно, шлях до миру - це не такі удари, як Росія нанесла цієї ночі по Україні. Це має бути очевидним. Але я не беруся прогнозувати реакції чи заяви наших партнерів. Прокинуться і будемо аналізувати, що саме вони будуть заявляти", - додав він.

Обстріл України у ніч на 7 березня

У ніч на 7 березня ворог вдався до комбінованої атаки, застосувавши проти України ракети різних типів, а також дрони. Загалом ворог запустив 261 засіб повітряного нападу. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 134 з них:

  • 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
  • 8 крилатих ракет Калібр;
  • 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;
  • 100 ударних БпЛА типу Shahed й дронів інших типів.

Як відзначив Зеленський, першим кроком до миру повинен бути примус Росії до припинення обстрілів енергетики України.

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