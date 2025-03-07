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Зеленський відреагував на масований обстріл України

П'ятниця 07 березня 2025 12:39
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Зеленський відреагував на масований обстріл України Фото: наслідки обстрілу Росії по Україні (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

Першим кроком для встановлення миру має бути примус Росії до припинення масованих ударів по енергетиці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

Як нагадав Зеленський, минулої ночі російські терористи вдались до масованої атаки проти енергетики України. Під удар потрапили об'єкти в низці областей:

  • Одеській;
  • Полтавській;
  • Чернігівській;
  • Тернопільській областях.

Загалом ворог застосував майже 70 крилатих та балістичних ракет, а також дві сотні ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

"Зараз усюди, де потрібно, тривають ремонтні та відновлювальні роботи. На жаль, є пошкодження і звичайних житлових будівель. У Харкові російська ракета влучила поруч із будинком. Люди постраждали. Надається необхідна допомога", - додав він.

Фото: наслідки обстрілу Росії по Україні (t.me/V_Zelenskiy_official)

Mirage-2000 захищали небо

Сьогодні до захисту неба були залучені F-16, а також надані Францією Mirage-2000. Останні ж успішно відпрацювали проти російських крилатих ракет.

"Також відзначу за результат наші зенітні ракетні війська, армійську авіацію, всі наші підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи", - відзначив президент.

Перші кроки до миру

Зеленський зауважив, що першими кроками для встановлення реального миру має бути примус Росії до припинення масованих ударів.

"Тишу в небі - заборону на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб. А також тишу на морі - реальну гарантію нормального судноплавства. Україна готова пройти шлях до миру, і саме Україна хоче миру з першої ж секунди цієї війни. Завдання - примусити Росію зупинити війну", - заявив він.

Обстріл України у ніч на 7 березня

Цієї ночі терористи вдались до комбінованої атаки. Ворог застосував ракети різних типів: повітряного, наземного та морського базування. Загалом терористи запустили 261 засіб повітряного нападу:

  • 67 ракети різних типів;
  • 194 ударних дронів та безпілотників-імітаторів.

Станом на 10 ранку було підтверджено збиття 134 повітряних цілей:

  • 25 крилатих ракет Х-101/Х-55см;
  • 8 крилатих ракет Калібр;
  • 1 керованої авіаційної ракети Х-59/69;
  • 100 ударних БпЛА типу Shahed й дронів інших типів.

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