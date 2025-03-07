Зеленський відреагував на масований обстріл України

Першим кроком для встановлення миру має бути примус Росії до припинення масованих ударів по енергетиці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

Як нагадав Зеленський, минулої ночі російські терористи вдались до масованої атаки проти енергетики України. Під удар потрапили об'єкти в низці областей:

Одеській;

Полтавській;

Чернігівській;

Тернопільській областях.

Загалом ворог застосував майже 70 крилатих та балістичних ракет, а також дві сотні ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА).

"Зараз усюди, де потрібно, тривають ремонтні та відновлювальні роботи. На жаль, є пошкодження і звичайних житлових будівель. У Харкові російська ракета влучила поруч із будинком. Люди постраждали. Надається необхідна допомога", - додав він.

Фото: наслідки обстрілу Росії по Україні (t.me/V_Zelenskiy_official)

Mirage-2000 захищали небо

Сьогодні до захисту неба були залучені F-16, а також надані Францією Mirage-2000. Останні ж успішно відпрацювали проти російських крилатих ракет.

"Також відзначу за результат наші зенітні ракетні війська, армійську авіацію, всі наші підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи", - відзначив президент.



Перші кроки до миру

Зеленський зауважив, що першими кроками для встановлення реального миру має бути примус Росії до припинення масованих ударів.

"Тишу в небі - заборону на використання ракет, далекобійних дронів та авіабомб. А також тишу на морі - реальну гарантію нормального судноплавства. Україна готова пройти шлях до миру, і саме Україна хоче миру з першої ж секунди цієї війни. Завдання - примусити Росію зупинити війну", - заявив він.

Обстріл України у ніч на 7 березня

Цієї ночі терористи вдались до комбінованої атаки. Ворог застосував ракети різних типів: повітряного, наземного та морського базування. Загалом терористи запустили 261 засіб повітряного нападу:

67 ракети різних типів;

194 ударних дронів та безпілотників-імітаторів.

Станом на 10 ранку було підтверджено збиття 134 повітряних цілей: