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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський провів Ставку: обговорили розблокування Чорного моря і відповідь на російські удари

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому було обговорено можливості роботи "зернового коридору" та російські удари по зерновій інфраструктурі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Зеленського, на ставці було обговорено три ключові питання. Перше - це ситуація та планування наступальних і оборонних дій українських військових.

Друге питання - це відповідь України на варварські російські удари по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині.

І третє - це розблокування Чорного моря та відновлення "зернового коридору".

Окрім цього Зеленський заслухав доповіді Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, командувачів Олександра Сирського, Олександра Тарнавського, начальника ГУР Кирила Буданова та віце-прем’єра Олександра Кубракова.

Наступ ЗСУ

Збройні сили України ведуть активні наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському і Бердянському напрямках. За останній тиждень ЗСУ звільнили ще 9 квадратних кілометрів на сході та 28,4 кв. км на півдні.

При цьому у Раді нацбезпеки Сполучених Штатів зазначали, що російські окупанти протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це уповільнює просування українських військ.

Загалом у Міноборони заявили, що контрнаступ з точки зору ефективності йде за планом.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України