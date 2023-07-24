Зеленский провел Ставку: обсудили разблокировку Черного моря и ответ на российские удары

По словам Зеленского, на ставке были обсуждены три ключевых вопроса. Первое – это ситуация и планирование наступательных и оборонных действий украинских военных.

Второй вопрос – это ответ Украины на варварские российские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию.

И третье – это разблокировка Черного моря и восстановление "зернового коридора".

Кроме этого Зеленский заслушал доклады Главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного, командующих Александра Сырского, Александра Тарнавского, начальника ГУР Кирилла Буданова и вице-премьера Александра Кубракова.

Наступление ВСУ

Вооруженные силы Украины ведут активные наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. За последнюю неделю ВСУ освободили еще 9 квадратных километров на востоке и 28,4 кв. км на юге.

При этом в Совете нацбезопасности Соединенных Штатов отмечали, что российские оккупанты в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

В целом в Минобороны заявили, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.

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