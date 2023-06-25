Зеленський провів переговори з Трюдо: говорили про ситуацію на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зокрема, вони обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського у Telegram .

"Провів першу із серії важливих телефонних розмов - із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Дякую за нещодавній візит до Києва, а Канаді й усім канадійцям - за постійну підтримку України", - написав він.

Зеленський повідомив, що розповів канадському премʼєру про актуальну ситуацію на полі бою та поділився українськими оцінками спроби заколоту в Росії й впливу цієї ситуації на перебіг бойових дій.

"Звернув увагу прем’єр-міністра на загрозливу ситуацію, яку окупаційні війська створили на Запорізькій АЕС. Недостатня реакція світу на підрив Росією греблі Каховської ГЕС і спробу підриву дамби на Криворізькому водосховищі дає окупантам змогу готувати теракт із витоком радіації на ЗАЕС", - заявив президент.

Він підкреслив, що принципову реакцію партнери України повинні продемонструвати, зокрема, і на Вільнюському саміті НАТО.

Ситуація на ЗАЕС

Нещодавно Зеленський заявив про підготовку теракту російськими окупантами на Запорізькій АЕС з викидом радіації. Він наголосив, що росіяни вже підготувалися до нього.

Крім цього, начальник ГУР Кирило Буданов розповів, що Росія завершила підготовку до атаки на Запорізьку АЕС, а саме окупанти замінували басейн-охолоджувач та чотири енергоблоки.

Детальніше про те, навіщо Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - у матеріалі РБК-Україна.

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