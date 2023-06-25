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Зеленский провел переговоры с Трюдо: говорили о ситуации на ЗАЭС

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Воскресенье 25 июня 2023 21:51
Зеленский провел переговоры с Трюдо: говорили о ситуации на ЗАЭС Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В частности, они обсудили ситуацию на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

"Провел первый из серии важных телефонных разговоров - с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Спасибо за недавний визит в Киев, а Канаде и всем канадцам - за постоянную поддержку Украины", - написал он.

Зеленский сообщил, что рассказал канадскому премьеру об актуальной ситуации на поле боя и поделился украинскими оценками попытки мятежа в России и влияния этой ситуации на ход боевых действий.

"Обратил внимание премьер-министра на угрожающую ситуацию, которую оккупационные войска создали на Запорожской АЭС. Недостаточная реакция мира на подрыв Россией плотины Каховской ГЭС и попытку подрыва дамбы на Криворожском водохранилище позволяет оккупантам готовить теракт с утечкой радиации на ЗАЭС", - заявил президент.

Он подчеркнул, что принципиальную реакцию партнеры Украины должны продемонстрировать, в частности, и на Вильнюсском саммите НАТО.

Ситуация на ЗАЭС

Недавно Зеленский заявил о готовящемся теракте российскими оккупантами на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что россияне уже подготовились к нему.

Кроме этого, начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Россия завершила подготовку к атаке на Запорожскую АЭС, а именно оккупанты заминировали бассейн-охладитель и четыре энергоблока.

Детальнее о том, зачем Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Запорожская АЭС Канада Джастин Трюдо Война России против Украины
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