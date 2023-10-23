Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

Президент Володимир Зеленський провів кадрові перестановки в керівництві Служби безпеки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на укази президента.
Президент призначив Андрія Швеця начальником Головного слідчого управління СБУ, Тамару Пашковську - на посаду начальника Управління роботи з особовим складом сцецслужби, Андрія Падалку - начальником Департаменту господарського забезпечення СБУ.
Також Зеленський звільнив Анатолія Сандурського з посади заступника голови СБУ.
До того ж, він звільнив Володимира Петриченка з посади начальника Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Проте він залишиться в спецслужбі на новій посаді.
Так, президент звільнив Анатолія Денисенка з посади начальника Управління СБУ у Вінницькій області. Саме на його місце й було призначено Петриченка.
Нагадаємо, у березні 2023 року Зеленський замінив декількох керівників СБУ у регіонах. Зокрема, чистки пройшли у Запорізькій та Сумській областях.
Наприкінці серпня президент звільнив Євгена Борзова з посади начальника управління СБУ у Закарпатській області, а Ігоря Фараджева - з посади начальника Управління роботи з особовим складом СБУ.
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