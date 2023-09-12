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Зеленський звільнив начальника Управління роботи з особовим складом СБУ

Україна, Вівторок 12 вересня 2023 20:35
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Зеленський звільнив начальника Управління роботи з особовим складом СБУ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 12 вересня, звільнив начальника Управління роботи з особовим складом СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Зазначається, що йдеться про указ президента під номером 575/2023.

"Звільнити Фараджева Ігоря Ельхановича з посади начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України", - йдеться у повідомленні.

Більше жодної додаткової інформації з приводу цієї події не наводиться.

Зеленський призначив його на цю посаду 1 жовтня 2019 року. У серпні 2020 року президент присвоїв звання генерал-майора Ігорю Фараджеву.

Чистки в СБУ

Нагадаємо, у березні 2023 року президент Володимир Зеленський замінив декількох керівників СБУ у регіонах. Зокрема, чистки пройшли у Запорізькій та Сумській областях.

Нещодавно президент Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України у Закарпатській області. Цю посаду обіймав Євген Борзілов.

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