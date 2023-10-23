Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

Президент назначил Андрея Швеца начальником Главного следственного управления СБУ, Тамару Пашковскую - на должность начальника Управления по работе с личным составом сцецслужбы, Андрея Падалко - начальником Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.

Также Зеленский уволил Анатолия Сандурского с должности заместителя главы СБУ.

К тому же, он уволил Владимира Петриченко с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Однако он останется в спецслужбе на новой должности.

Так, президент уволил Анатолия Денисенко с должности начальника Управления СБУ в Винницкой области. Именно на его место и был назначен Петриченко.

Чистки в СБУ

Напомним, в марте 2023 года Зеленский сменил нескольких руководителей СБУ в регионах. В частности, чистки прошли в Запорожской и Сумской областях.

В конце августа президент уволил Евгения Борзова с должности начальника управления СБУ в Закарпатской области, а Игоря Фараджева - с должности начальника Управления по работе с личным составом СБУ.

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