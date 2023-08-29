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Зеленський звільнив начальника СБУ у Закарпатській області

Київ, Вівторок 29 серпня 2023 17:46
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Зеленський звільнив начальника СБУ у Закарпатській області Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України у Закарпатській області. Цю посаду обіймав Євген Борзілов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ президента.

Указ №548/2023 був опублікований на сайті Офісу президента у вівторок, 29 серпня.

"Звільнити Борзілова Євгена Вікторовича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області", - йдеться у повідомленні.

У документі не вказані причини звільнення. Також невідомо, хто очолить управління СБУ у Закарпатській області.

Хто такий Борзілов

Євген Борзілов очолив СБУ у Закарпатській області у 2019 році. Раніше він був керівником управління СБУ у Полтавській області.

З відкритих джерел відомо, що Євген Борзілов у 2014 році обіймав посаду заступника начальника Управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Чистки в СБУ

Нагадаємо, у березні 2023 року президент Володимир Зеленський замінив декількох керівників СБУ у регіонах. Зокрема, чистки пройшли у Запорізькій та Сумській областях.

Крім того, глава держави звільнив з посади заступника голови Служби безпеки України Олександра Якушева.

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