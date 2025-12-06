UA

Зеленський провів "довгу і змістовну" розмову з командою Трампа: деталі

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський щойно провів телефону розмову зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером. Сторони обговорили тему закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

Зеленський поінформував, що у розмові також брали участь секретар РНБО Рустем Умєров і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

"Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому", - розповів президент.

Глава держави наголосив, що Україна налаштована чесно працювати з США і надалі, щоб реально принести мир.

"Домовилися про наступні кроки, формати розмови з Америкою. Дякую президенту Трампу за такий інтенсивний підхід до перемовин", - сказано у дописі.

Також Зеленський додав, що чекає Умєрова і генерала Гнатова з детальним звітом, оскільки не все є можливість обговорити телефоном.

"Потрібно детально попрацювати з командами над ідеями і пропозиціями. Наш підхід - усе має бути здатним спрацювати, кожна важлива річ для миру, безпеки та відбудови", - резюмував президент.

Мирний план США

Нагадаємо, в листопаді США представили новий план завершення війни в Україні. Документ складався з 28 пунктів, але був вигідний російській стороні, у зв'язку з чим Україна і США вже два тижні працюють над коригуванням документа.

Водночас, 2 грудня, спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер прибули до Москви, де зустрілися з главою Кремля Володимиром Путіним і обговорили вже доопрацьований документ.

Через кілька днів російський диктатор заявив, що відхилив частину мирних пропозицій США, а також розповів, що документ тепер має 27 пунктів і розділений на 4 "пакети". Хоча раніше Зеленський говорив, що після консультацій американської та української делегацій документ скоротився до 20 пунктів.

Згідно з виданням NYT, один з "пакетів" стосується українського суверенітету, а саме - обмеження чисельності ЗСУ і дальності ракет. В інших "пакетах" йдеться про територіальні поступки, економічне співробітництво США і РФ після війни, а також більш широкі питання безпеки.

Після зустрічі в Кремлі консультації України і США продовжилися. Вчора Рустем Умєров повідомив, що сторони погодили рамки домовленостей у сфері безпеки і обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення міцного миру.

До речі, у понеділок Зеленський вирушить до Лондона, де зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Вони обговорять поточні переговори між делегаціями США та України щодо мирного плану.

