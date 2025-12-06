Зеленський провів "довгу і змістовну" розмову з командою Трампа: деталі

Зеленський поінформував, що у розмові також брали участь секретар РНБО Рустем Умєров і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

"Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому", - розповів президент.

Глава держави наголосив, що Україна налаштована чесно працювати з США і надалі, щоб реально принести мир.

"Домовилися про наступні кроки, формати розмови з Америкою. Дякую президенту Трампу за такий інтенсивний підхід до перемовин", - сказано у дописі.

Також Зеленський додав, що чекає Умєрова і генерала Гнатова з детальним звітом, оскільки не все є можливість обговорити телефоном.

"Потрібно детально попрацювати з командами над ідеями і пропозиціями. Наш підхід - усе має бути здатним спрацювати, кожна важлива річ для миру, безпеки та відбудови", - резюмував президент.