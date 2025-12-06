Зеленский провел "долгий и содержательный" разговор с командой Трампа: детали

Президент Украины Владимир Зеленский только что провел телефонный разговор со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Стороны обсудили тему окончания войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
Зеленский проинформировал, что в разговоре также участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
"Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом", - рассказал президент.
Глава государства подчеркнул, что Украина настроена честно работать с США и в дальнейшем, чтобы реально принести мир.
"Договорились о следующих шагах, форматах разговора с Америкой. Спасибо президенту Трампу за такой интенсивный подход к переговорам", - говорится в заметке.
Также Зеленский добавил, что ждет Умерова и генерала Гнатова с подробным отчетом, поскольку не все есть возможность обсудить по телефону.
"Нужно детально поработать с командами над идеями и предложениями. Наш подход - все должно быть способным сработать, каждая важная вещь для мира, безопасности и восстановления", - резюмировал президент.
Напомним, в ноябре США представили новый план завершения войны в Украине. Документ состоял из 28 пунктов, но был выгоден российской стороне, в связи с чем Украина и США уже две недели работают над корректировкой документа.
В то же время, 2 декабря, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Москву, где встретились с главой Кремля Владимиром Путиным и обсудили уже доработанный документ.
Через несколько дней российский диктатор заявил, что отклонил часть мирных предложений США, а также рассказал, что документ теперь имеет 27 пунктов и разделен на 4 "пакета". Хотя ранее Зеленский говорил, что после консультаций американской и украинской делегаций документ сократился до 20 пунктов.
Согласно изданию NYT, один из "пакетов" касается украинского суверенитета, а именно - ограничения численности ВСУ и дальности ракет. В других "пакетах" говорится о территориальных уступках, экономическом сотрудничестве США и РФ после войны, а также более широких вопросах безопасности.
После встречи в Кремле консультации Украины и США продолжились. Вчера Рустем Умеров сообщил, что стороны согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для обеспечения прочного мира.
Кстати, в понедельник Зеленский отправится в Лондон, где встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Они обсудят текущие переговоры между делегациями США и Украины по мирному плану.