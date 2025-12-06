RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский провел "долгий и содержательный" разговор с командой Трампа: детали

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский только что провел телефонный разговор со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером. Стороны обсудили тему окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Зеленский проинформировал, что в разговоре также участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

"Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом", - рассказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина настроена честно работать с США и в дальнейшем, чтобы реально принести мир.

"Договорились о следующих шагах, форматах разговора с Америкой. Спасибо президенту Трампу за такой интенсивный подход к переговорам", - говорится в заметке.

Также Зеленский добавил, что ждет Умерова и генерала Гнатова с подробным отчетом, поскольку не все есть возможность обсудить по телефону.

"Нужно детально поработать с командами над идеями и предложениями. Наш подход - все должно быть способным сработать, каждая важная вещь для мира, безопасности и восстановления", - резюмировал президент.

 

Мирный план США

Напомним, в ноябре США представили новый план завершения войны в Украине. Документ состоял из 28 пунктов, но был выгоден российской стороне, в связи с чем Украина и США уже две недели работают над корректировкой документа.

В то же время, 2 декабря, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Москву, где встретились с главой Кремля Владимиром Путиным и обсудили уже доработанный документ.

Через несколько дней российский диктатор заявил, что отклонил часть мирных предложений США, а также рассказал, что документ теперь имеет 27 пунктов и разделен на 4 "пакета". Хотя ранее Зеленский говорил, что после консультаций американской и украинской делегаций документ сократился до 20 пунктов.

Согласно изданию NYT, один из "пакетов" касается украинского суверенитета, а именно - ограничения численности ВСУ и дальности ракет. В других "пакетах" говорится о территориальных уступках, экономическом сотрудничестве США и РФ после войны, а также более широких вопросах безопасности.

После встречи в Кремле консультации Украины и США продолжились. Вчера Рустем Умеров сообщил, что стороны согласовали рамки договоренностей в сфере безопасности и обсудили необходимые средства сдерживания для обеспечения прочного мира.

Кстати, в понедельник Зеленский отправится в Лондон, где встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Они обсудят текущие переговоры между делегациями США и Украины по мирному плану.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжаред КушнерРустем УмеровСтив УиткоффВойна в Украинемирный план США