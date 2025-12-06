Умєров після зустрічі з Віткоффом: прогрес можливий, якщо Росія піде на деескалацію

Відбулась шоста за останні два тижні зустріч делегацій США та України щодо обговорення мирного плану. Завтра сторони знову зберуться, щоб продовжити переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова .

Також, за словами Умєрова, було розглянуто "Програму майбутнього розвитку", яка має забезпечити процес відбудови України після війни, спільні економічні ініціативи США та України та довгострокові проєкти відновлення.

"Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності Росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру - зокрема, здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств", - ідеться у дописі секретаря РНБО.

Учасники обговорили результати нещодавньої зустрічі американської сторони з Росією і кроки, які можуть привести до закінчення війни.

Умєров підтвердив, що пріоритетом України є врегулювання, яке гарантує захист незалежності та державного суверенітету України, безпеку українців і формує стабільну основу для успішного демократичного майбутнього.

Переговори України і США та Росії і США

Нагадаємо, переговори щодо реалізації мирного плану США для України тривають.

Спочатку західні ЗМІ писали про те, що в мирному плані 28 пунктів, серед яких були ті, які відображали максималістські вимоги Росії до України для завершення війни.

Згідно з інформацією авторитетних західних видань, у формуванні такого плану могли брати участь російські чиновники.

23 і 30 жовтня делегації США та України провели консультації, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва. Зазначимо, що перша зустріч була в Женеві (Швейцарія), друга в Маямі

Вже у вівторок, 2 грудня, Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер прибули до Москви, щоб зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним і обговорити вже оновлений документ.

Після 5-годинних перемовин помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що компромісу поки не знайдено, але сторони готові працювати далі.

Також повідомляється, що в результаті переговорів США та України сторони напрацювали 20 пунктів. Найскладніші питання поки узгоджені не були.