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Зеленский провел разговор с новым президентом ОАЭ и призвал его помочь Украине

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Четверг 19 мая 2022 00:36
Зеленский провел разговор с новым президентом ОАЭ и призвал его помочь Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бин Заид аль-Нахайяном, и поздравил его с избранием на должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время его видеобращения.

Зеленский также пригласил нового президента ОАЭ принять участие в послевоенном восстановлении Украины. Кроме того, главы государств обсудили угрозу глобальной продовольственной безопасности, которую спровоцировала Россия вторжением в Украину.

Отметим, что в Twitter Зеленский сообщил, что они также обсудили возможности обеспечения Украины горючим.

Напомним, в пятницу, 13 мая, умер президент ОАЭ шейх Халифа бин Заид аль-Нахайян, которому было 73 года.

На следующий день Верховный федеральный совет ОАЭ избрал президентом наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бин Заид аль-Нахайяна. Решение было принято единогласно.

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Владимир Зеленский Объединенные Арабские Эмираты
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