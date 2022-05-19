Зеленский провел разговор с новым президентом ОАЭ и призвал его помочь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бин Заид аль-Нахайяном, и поздравил его с избранием на должность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время его видеобращения.