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В ОАЭ избрали нового президента

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Суббота 14 мая 2022 12:59
В ОАЭ избрали нового президента Фото: новый президент ОАЭ Мухаммед бин Зейд аль-Нахайян (twitter.com/MohamedBinZayed)
Автор: Валерия Полищук

Верховный федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал президентом наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бин Зейда аль-Нахайяна. Решение было принято единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное информационное агентство WAM.

"Его Высочество шейх Мохаммед бин Заид аль-Нахайян был единогласно избран президентом Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы сменить покойного шейха Халифу бин Заида аль-Нахайяна", - говорится в сообщении.

Отметим, Мохаммед бин Заид аль-Нахайян - младший брат покойного президента ОАЭ шейха Халифа. Когда тот перенес инсульт, он стал фактическим правителем эмирата Абу-Даби и всех ОАЭ с 2014 года, принимая все основные решения.

Напомним, 13 мая стало известно о смерти Халифа бин Заида Аль Нахайяна. Его похоронили в тот же день на кладбище Аль-Батин в Абу-Даби, его провожали все члены правящей семьи аль-Нахайян.

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