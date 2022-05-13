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Умер президент Объединенных Арабских Эмиратов

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Пятница 13 мая 2022 13:42
Умер президент Объединенных Арабских Эмиратов Фото: президент ОАЭ шейх Халифа бин Заид аль-Нахайян (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 13 мая, умер президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Халифа бин Заид аль-Нахайян. В связи с этим в стране объявлен 40-дневный траур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное агентство WAM.

"Министерство по делам президента скорбит по народу ОАЭ, арабских и исламских наций и всего мира, лидеру нации и покровителю ее марша, Его Высочеству шейху Халифе бен Заиду аль-Нахайяну, президенту государства, который скончался довольный и довольный своим Господом сегодня, 13 мая", - говорится в сообщении.

О причинах смерти главы государства не сообщается.

В стране из-за траура приостановлена работа в Министерствах, ведомствах и учреждения на 3 дня.

Отметим, президенту ОАЭ было 73 года. В 2004 году он стал вторым президентом Эмиратов. Халифа бин Заид аль-Нахайян был одним из самых богатых людей на планете по версии журнала Forbes.

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Объединенные Арабские Эмираты
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