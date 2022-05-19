Зеленський провів розмову з новим президентом ОАЕ і закликав його допомогти Україні
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим президентом Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мухаммедом бін Заїд аль-Нахайяном, і привітав його з обранням на посаду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час його відеозвернення.
Зеленський також запросив нового президента ОАЕ взяти участь у післявоєнному відновленні України. Крім того, глави держав обговорили загрозу глобальній продовольчій безпеці, яку спровокувала Росія вторгненням в Україну.
Зазначимо, що в Twitter Зеленський повідомив, що вони також обговорили можливості забезпечення України пальним.
Нагадаємо, у п'ятницю, 13 травня, помер президент ОАЕ шейх Халіфа бін Заїд аль-Нахайян, якому було 73 роки.
На наступний день Верховна Федеральна рада ОАЕ обрала президентом наслідного принца Абу-Дабі Мухаммеда бін Заїд аль-Нахайяна. Рішення було прийнято одноголосно.
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