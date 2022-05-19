Зеленський провів розмову з новим президентом ОАЕ і закликав його допомогти Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим президентом Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мухаммедом бін Заїд аль-Нахайяном, і привітав його з обранням на посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час його відеозвернення.