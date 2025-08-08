Зеленський проти "штучних пауз": Україна і Молдова мають разом йти до ЄС

Президент Володимир Зеленський виступив за одночасний початок переговорів про вступ до Європейського Союзу як для України, так і для Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення Зеленського.
Зеленський нагадав, що Україна зробила багато для того, щоб Молдова опинилася поруч на шляху до Європи.
"Ми допомагаємо в стабілізації всередині Молдови, щоб російське втручання не спрацювало. Ми допомагаємо стабільній роботі енергетики Молдови. Свого часу ми наполягали, що Молдова заслуговує отримати кандидатський статус. І наша позиція зараз так само ґрунтується на справедливості, на реальних заслугах", - зазначив президент.
Зеленський додав, що Україна вже зробила все, щоб відкрити перший кластер у перемовинах про вступ до Євросоюзу. І Європа це визнала. Тому не повинно бути будь-яких штучних пауз на цьому шляху.
"Тому будь-які штучні паузи, будь-які штучні розділення тільки вдарять по Європі. Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі. Я дякую всім лідерам, всім країнам, Євросоюзу за підтримку нас у цьому, за підтримку правил у Європі", - резюмував він.
Зазначимо, під час розмови Зеленського з прем'єром Польщі Дональдом Туском 8 серпня сторони погодилися, що Україна та Молдова мають одночасно відкрити перший переговорний кластер щодо вступу до Євросоюзу. Обидві країни починали євроінтеграційний шлях разом і мають далі рухатися синхронно.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також наголосив, що Україна і Молдова мають разом розпочати вступні переговори з Євросоюзом. За його словами, для цього вже все готово.
У Молдови немає перешкод до вступу в ЄС, тоді як початок переговорів з Україною блокує проросійський режим в Угорщині. Друг російського диктатора Володимира Путіна, угорський прем'єр Віктор Орбан, неодноразово озвучував цілковиту маячню на адресу України, намагаючись "виправдати" свої дії.