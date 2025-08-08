RU

Дональд Трамп Война в Украине

Зеленский против "искусственных пауз": Украина и Молдова должны вместе идти в ЕС

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Владимир Зеленский выступил за одновременное начало переговоров о вступлении в Европейский Союз как для Украины, так и для Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение Зеленского.

Зеленский напомнил, что Украина сделала много для того, чтобы Молдова оказалась рядом на пути в Европу.

"Мы помогаем в стабилизации внутри Молдовы, чтобы российское вмешательство не сработало. Мы помогаем стабильной работе энергетики Молдовы. В свое время мы настаивали, что Молдова заслуживает получить кандидатский статус. И наша позиция сейчас так же основывается на справедливости, на реальных заслугах", - отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина уже сделала все, чтобы открыть первый кластер в переговорах о вступлении в Евросоюз. И Европа это признала. Поэтому не должно быть каких-либо искусственных пауз на этом пути.

"Поэтому любые искусственные паузы, любые искусственные разделения только ударят по Европе. Украина вместе с Молдовой должны двигаться в переговорном процессе. Я благодарю всех лидеров, все страны, Евросоюз за поддержку нас в этом, за поддержку правил в Европе", - резюмировал он.

 

 

Отметим, во время разговора Зеленского с премьером Польши Дональдом Туском 8 августа стороны согласились, что Украина и Молдова должны одновременно открыть первый переговорный кластер по вступлению в Евросоюз. Обе страны начинали евроинтеграционный путь вместе и должны дальше двигаться синхронно.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также отметил, что Украина и Молдова должны вместе начать вступительные переговоры с Евросоюзом. По его словам, для этого уже все готово.

У Молдовы нет препятствий к вступлению в ЕС, тогда как начало переговоров с Украиной блокирует пророссийский режим в Венгрии. Друг российского диктатора Владимира Путина, венгерский премьер Виктор Орбан, неоднократно озвучивал полнейший бред в адрес Украины, пытаясь "оправдать" свои действия.

Владимир ЗеленскийУкраинаМолдова