Українцям рекомендують виїжджати з Ірану: як це зробити
Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України залишити територію Ірану через ускладнення безпекової ситуації на території країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.
"У зв’язку з ускладненням безпекової ситуації на території Ісламської Республіки Іран Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України залишити територію Ірану", - йдеться в повідомленні.
У МЗС уточнили, що наразі виїзд з країни можливий через такі пункти пропуску:
- Міжнародний аеропорт ім. Імама Хомейні (м. Тегеран);
- прикордонний пункт пропуску на кордоні з Вірменією - Нордуз/Агарак;
- прикордонний пункт пропуску на кордоні з Туреччиною - Базорган/Сероу.
При цьому відомство просить українців дотримуватися вказівок місцевих органів влади, не вступати у конфлікти з представниками поліції та зберігати спокій.
Зазначається, що у разі зміни ситуації або відкриття додаткових маршрутів виїзду з країни інформація буде оновлюватися оперативно.
Якщо ви потрапили у надзвичайну ситуацію, або вашому життю чи здоров’ю є загроза, МЗС рекомендує невідкладно звертатися до Посольства України в Ірані:
- гаряча лінія: +98 9128 436 681
- email: emb_ir@mfa.gov.ua
Також можна звертатися на цілодобову гарячу лінію МЗС України:
- тел.: +38 044 238 1588
- email: cons_or@mfa.gov.ua
Масові протести в Ірані
Нагадаємо, наприкінці грудня 2025 року в Ірані почалися масові протести.
Їх спричинило, зокрема, невдоволення стрімким зростанням інфляції та рекордним падінням курсу національної валюти. У місті Лордеган по протестувальниках відкривали вогонь.
За даними ЗМІ, заворушення швидко поширюються по всьому Ірану. До акцій приєдналися студенти університетів Тегерана, а 31 грудня демонстранти намагалися увірватися до будівлі уряду.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї закликав силовиків до рішучих дій проти протестувальників, назвавши їх "учасниками заворушень".
Загалом наразі серед жертв протестів - 30 демонстрантів, четверо дітей та двоє силовиків, а понад 1200 людей заарештовано.
7 січня стало відомо, що протестувальники нібито взяли під контроль два міста - Абданан та Малехшахі. Також протестувальники вперше звернулися до президента США Дональда Трампа із проханням про захист.
На початку заворушень в Ірані Трамп гнівно відреагував на їхнє придушення, пообіцявши підтримку громадянам у разі застосування проти них зброї.