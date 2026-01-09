ua en ru
Пт, 09 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Крах режиму в Ірані може вплинути на ситуацію в Україні. Експерти пояснили чому

Іран, П'ятниця 09 січня 2026 17:59
UA EN RU
Крах режиму в Ірані може вплинути на ситуацію в Україні. Експерти пояснили чому Ілюстративне фото: протести в іранському місті Керманшах (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Роман Кот

Падіння режиму аятол в Ірані завдасть великої шкоди Росії, оскільки зникне канал постачань озброєння та військових товарів через Каспійське море, а також можливість обходити санкції за допомогою Тегерану.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Іран накрили масові протести: чи впаде режим і що це значить для Росії та України".

"Якщо цей режим зазнає краху, вплив на Росію буде дуже великим, особливо на війну з Україною, тому що іранський режим не зможе постачати росіянам безпілотники чи інші припаси", - пояснив експерт по Ірану ізраїльського Інституту національної безпеки, екс-офіцер розвідки Ізраїлю Бені Сабті.

Так, зараз Іран постачає Росії багато необхідного для війни в Україні. Постачання йдуть через Каспійське море. Також Тегеран допомагає РФ обходити санкції - він купує та продає як нафту, так і паливо.

Якщо цей механізм буде знищено, то Росія отримає додаткову шкоду, оскільки наступний режим, судячи з оцінок, не захоче мати союзницькі відносини з РФ. Щобільше, каже іранський політолог Амір Чахакі, в іранському суспільстві панують дуже сильні антиросійські настрої.

Цьому є дві причини. По-перше, через історичне минула: в Ірані пам'ятають, що Росія століттями проводила ворожу до Ірану політику та брала участь у розділі країни між іншими імперіями. А по-друге, росіян асоціюють з режимом аятол - знаючи, що ісламістський режим користується підтримкою Кремля.

"Більшість іранського народу у всіх власних проблемах звинувачують також Росію. Часто це перебільшують, але іранці розуміють близькість їх державної влади до Кремля. Тобто іранці не підтримують Хаменеї, і через це вони проти Путіна", - пояснив Чахакі.

Масові протести в Ірані

Масові протести почалися в Ірані наприкінці грудня 2025 року. Спочатку через економічні причини - рекордне падіння іранського ріалу та масштабну інфляцію. Але дуже швидко протест перетворився на політичний.

Також дуже швидко протест набув характеру жорстких сутичок, почалася стрілянина та бійки з силовиками. Відомо про 36 жертв протестів - 30 демонстрантів, четверо дітей та двоє силовиків, а понад 1200 людей було заарештовано силовими структурами.

7 січня стало відомо, що протестувальники нібито взяли під контроль два міста - Абданан та Малехшахі. Також протестувальники вперше звернулися до президента США Дональда Трампа із проханням про захист - оскільки на початку протестів Трамп гнівно відреагував на їхнє придушення, пообіцявши підтримку громадянам у разі застосування проти них зброї.

Додамо, що Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України залишити територію Ірану через ускладнення безпекової ситуації на території країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Тегеран Російська Федерація Україна
Новини
Весь Київ перейшов на екстрені відключення світла через атаки та перевантаження мереж
Весь Київ перейшов на екстрені відключення світла через атаки та перевантаження мереж
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка