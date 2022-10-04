Зеленський про просування ЗСУ: за тиждень звільнили десятки населених пунктів
За останній тиждень Збройними силами України було звільнено та деокуповано десятки населених пунктів в різних регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині і Донеччині разом", - заявив президент.
За словами президента, українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий та потужний рух в рамках поточної оборонної операції. Також Зеленський додав, що це лише питання часу, коли вдасться вигнати окупанта з усієї нашої землі.
Також президент підтвердив звільнення 8 населених пунктів, про які повідомили в Оперативному командуванні "Південь", та додав, що це далеко не весь список.
Нагадаємо, що ЗСУ підтвердили звільнення восьми населених пунктів на півдні, але їх більше.
Також, українські десантники показали відео зі звільненого села у Херсонській області.
Раніше стало відомо, що військові підтвердили звільнення трьох селищ у Херсонській області.
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