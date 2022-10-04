Зеленский о продвижении ВСУ: за неделю освободили десятки населенных пунктов
За последнюю неделю Вооруженными силами Украины были освобождены и деоккупированы десятки населенных пунктов в разных регионах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донбассе вместе", - заявил президент.
По словам президента, украинская армия совершает на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. Также Зеленский добавил, что это только вопрос времени, когда удастся выгнать оккупанта со всей нашей земли.
Также президент подтвердил освобождение 8 населенных пунктов, о которых сообщили в Оперативном командовании "Юг", и добавил, что это далеко не весь список.
Напомним, что ВСУ подтвердили освобождение восьми населенных пунктов на юге, но их больше.
Также украинские десантники показали видео из освобожденного села в Херсонской области.
Ранее стало известно, что военные подтвердили освобождение трех поселков в Херсонской области.
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