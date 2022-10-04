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Зеленский о продвижении ВСУ: за неделю освободили десятки населенных пунктов

Новина українською →
Украина, Вторник 04 октября 2022 22:45
Зеленский о продвижении ВСУ: за неделю освободили десятки населенных пунктов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

За последнюю неделю Вооруженными силами Украины были освобождены и деоккупированы десятки населенных пунктов в разных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донбассе вместе", - заявил президент.

По словам президента, украинская армия совершает на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. Также Зеленский добавил, что это только вопрос времени, когда удастся выгнать оккупанта со всей нашей земли.

Также президент подтвердил освобождение 8 населенных пунктов, о которых сообщили в Оперативном командовании "Юг", и добавил, что это далеко не весь список.

Напомним, что ВСУ подтвердили освобождение восьми населенных пунктов на юге, но их больше.

Также украинские десантники показали видео из освобожденного села в Херсонской области.

Ранее стало известно, что военные подтвердили освобождение трех поселков в Херсонской области.

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