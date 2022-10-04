Українські десантники показали відео зі звільненого села у Херсонській області

Українські військові продовжують успішний контрнаступ у Херсонській області. Сьогодні військові опублікували відео зі звільненої Малої Олександрівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Попередньо, до найближчих позицій окупантів майже 12 кілометрів.

У вівторок, 04 жовтня, підрозділи однієї з бригад десантно-штурмових військ Збройних сил України звільнили від російських окупантів населений пункт Мала Олександрівка Херсонської області.

Нагадаємо, що сьогодні військові підтвердили звільнення трьох селищ у Херсонській області.

Також сьогодні стало відомо, що українські військові підняли прапор України над селами Давидів Брід та Старосілля Херсонської області.

Вчора, 3 жовтня, наші воїни увійшли до села Шевченка Херсонської області. Також ЗСУ вчора зайняли Борову у Харківській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.