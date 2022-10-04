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Українські десантники показали відео зі звільненого села у Херсонській області

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Мала Олександрівка, Вівторок 04 жовтня 2022 21:44
Українські десантники показали відео зі звільненого села у Херсонській області Фото: Українські десантники показали відео зі звільненого села у Херсонській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові продовжують успішний контрнаступ у Херсонській області. Сьогодні військові опублікували відео зі звільненої Малої Олександрівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Державний прапор України продовжує переможну ходу півднем нашої країни", - йдеться у заяві.

У вівторок, 04 жовтня, підрозділи однієї з бригад десантно-штурмових військ Збройних сил України звільнили від російських окупантів населений пункт Мала Олександрівка Херсонської області.

Українські десантники показали відео зі звільненого села у Херсонській області

Попередньо, до найближчих позицій окупантів майже 12 кілометрів.

Нагадаємо, що сьогодні військові підтвердили звільнення трьох селищ у Херсонській області.

Також сьогодні стало відомо, що українські військові підняли прапор України над селами Давидів Брід та Старосілля Херсонської області.

Вчора, 3 жовтня, наші воїни увійшли до села Шевченка Херсонської області. Також ЗСУ вчора зайняли Борову у Харківській області.

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