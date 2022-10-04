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Військові підтвердили звільнення трьох селищ у Херсонській області

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Україна, Вівторок 04 жовтня 2022 21:11
Військові підтвердили звільнення трьох селищ у Херсонській області Фото: Військові підтвердили звільнення трьох селищ у Херсонській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 04 жовтня, українські військові підтвердили факт звільнення трьох населених пунктів у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку регіонального управління сил територіальної оборони "Схід" ЗСУ.

"Ще вчора бійці нашої Криворізької окремої бригади територіальної оборони робили світлини біля пам'ятника Херсонському кавуну та розбитих ними блок-постів росіян", - йдеться у повідомленні.

А вже сьогодні військові підтверджують факт звільнення трьох населених пунктів Херсонської області, а саме Архангельського, Старосілля та Великої Олександрівки.

Військові підтвердили звільнення трьох селищ у Херсонській області

На окремих ділянках фронту ворога вдалося відсунути на 20 кілометрів від позицій ЗСУ.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо, що українські військові підняли прапор України над селами Давидів Брід та Старосілля Херсонської області.

Вчора, 3 жовтня, наші воїни увійшли до села Шевченка Херсонської області. Також ЗСУ вчора зайняли Борову у Харківській області.

Ще два дні тому президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки.

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