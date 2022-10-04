Військові підтвердили звільнення трьох селищ у Херсонській області

У вівторок, 04 жовтня, українські військові підтвердили факт звільнення трьох населених пунктів у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку регіонального управління сил територіальної оборони "Схід" ЗСУ.

На окремих ділянках фронту ворога вдалося відсунути на 20 кілометрів від позицій ЗСУ.

А вже сьогодні військові підтверджують факт звільнення трьох населених пунктів Херсонської області, а саме Архангельського, Старосілля та Великої Олександрівки.

"Ще вчора бійці нашої Криворізької окремої бригади територіальної оборони робили світлини біля пам'ятника Херсонському кавуну та розбитих ними блок-постів росіян", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні стало відомо, що українські військові підняли прапор України над селами Давидів Брід та Старосілля Херсонської області.

Вчора, 3 жовтня, наші воїни увійшли до села Шевченка Херсонської області. Також ЗСУ вчора зайняли Борову у Харківській області.

Ще два дні тому президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Архангельського та Миролюбівки.

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