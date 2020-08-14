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Зеленский просит Раду провести внеочередное заседание 25 августа

Киев, Пятница 14 августа 2020 10:24
Зеленский просит Раду провести внеочередное заседание 25 августа
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент призывает нардепов поддержать закон об увеличении размера минималки

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной рады Дмитрия Разумкова с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа. На нем парламентарии должны рассмотреть проект закона главы государства по повышению уровня минимальной зарплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Президент обратился к председателю Верховной рады Дмитрия Разумкова с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня Независимости Украины, и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы", - указано в сообщении.

Напомним, 6 августа президент внес в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты.

Как писало РБК-Украина, текст обнародовали на следующий день: проект предлагает увеличить минимальную зарплату на 5,86% до 5000 гривен с 1 сентября.

Отметим, согласно принятому ранее макропрогнозу Кабинета министров, в 2022 году минимальная зарплата вырастет до 6 700 гривен, в 2023 году - до 7 176 гривен.

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