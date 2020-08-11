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В Раде утвердили дату внеочередного заседания

Киев, Вторник 11 августа 2020 21:17
В Раде утвердили дату внеочередного заседания
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Заседание назначено на 25 августа

В Верховной раде согласовали дату внеочередного заседания парламента. Оно состоится 25 августа.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Александр Качура.

По его словам, за день до внеочередной сессии, 24 августа Рада проведет торжественное заседание в честь дня Независимости.

Ранее председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что на внеочередном заседании парламента депутаты рассмотрят законопроект о повышении минимальной зарплаты.

Напомним, 6 августа президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты.

Как писало РБК-Украина, текст обнародовали на следующий день: проект предлагает увеличить минимальную зарплату на 5,86% до 5000 гривен с 1 сентября.

Отметим, согласно принятому на прошлой неделе макропрогнозу Кабинета министров, в 2022 году минимальная зарплата вырастет до 6 700 гривен, в 2023 году - до 7 176 гривен.

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