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Зеленський просить Раду провести позачергове засідання 25 серпня

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 10:24
Зеленський просить Раду провести позачергове засідання 25 серпня
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент закликає нардепів підтримати закон про збільшення розміру мінімалки

Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної ради Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня. На ньому парламентарі мають розглянути проект закону глави держави щодо підвищення рівня мінімальної зарплати.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Президент звернувся до голови Верховної ради Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня, після Дня Незалежності України, та закликав народних депутатів підтримати президентський законопроект щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 6 серпня президент вніс в Раду законопроект про підвищення мінімальної зарплати.

Як писало РБК-Україна, текст оприлюднили на наступний день: проект пропонує збільшити мінімальну зарплату на 5,86% до 5000 гривень з 1 вересня.

Відзначимо, згідно з прийнятим раніше макропрогнозом Кабінету міністрів, у 2022 році мінімальна зарплата зросте до 6 700 гривень, у 2023 році - до 7 176 гривень.

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