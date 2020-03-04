Зеленский просит Раду проголосовать за отставку Гончарука

Президент Владимир Зеленский просит Раду проголосовать за отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом он заявил в Раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский в ходе выступления заявил, что в правительстве Алексея Гончарука не было коррупции, но "не воровать - мало".

"Поэтому прошу нардепов проголосовать за отставку премьер-министра", - заявил он.

Напомним, комитет организации госвласти рекомендовал Раде принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука. "За" проголосовали 23 членов комитета, двое воздержались и никто не был против.

Также глава комитета по вопросам организации государственной власти Андрей Клочко сообщил, что комитет будет сегодня еще собираться, чтобы рассмотреть представление президента Владимира Зеленского на нового премьер-министра.

Опубликовано заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.

Источники РБК-Украина сообщали, что на заседании фракции Зеленский предлагал нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Также стал известен возможный состав Кабмина Шмыгаля.