Зеленський просить Раду проголосувати за відставку Гончарука

Президент Володимир Зеленський просить Раду проголосувати за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Про це він заявив у Раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський в ході виступу заявив, що в уряді Олексія Гончарука не було корупції, але "не красти - мало".

"Тому прошу нардепів проголосувати за відставку прем'єр-міністра", - заявив він.

Нагадаємо, комітет організації держвлади рекомендував Раді прийняти відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. "За" проголосували 23 членів комітету, двоє утрималися і ніхто не був проти.

Також глава комітету з питань організації державної влади Андрій Клочко повідомив, що комітет буде сьогодні ще збиратися, щоб розглянути подання Президента Володимира Зеленського на нового прем'єр-міністра.

Опублікована заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку.

Джерела РБК-Україна повідомляли, що на засіданні фракції Зеленський пропонував нинішнього віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України. Також став відомий можливий склад Кабміну Шмигаля.