Зеленский просил нардепов принять закон о рынке земли за два дня

Во время утреннего заседания фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с вопросом о возможности проголосовать законопроект "Об обороте земли" во втором чтении за два дня. Об этом РБК-Украина рассказал источник в парламенте.

Так, Зеленский высказал пожелание о принятии закона до конца пленарной недели.

"Это звучало как пожелание, можно ли это сделать. На что спикер ответил, что все будет зависеть от количества правок, на которых будут настаивать при рассмотрении в зале", - сообщил собеседник агентства.

Отметим, депутаты подчеркивали, что рассмотреть около 4 тысяч поправок за два дня невозможно.

Напомним, ранее в Раде прошло заседание фракции "Слуга народа", на котором присутствовал президент Владимир Зеленский. Главной темой обсуждения стал законопроект об обороте земли. На заседании президент попросил депутатов поддержать поправки, которые одобрил комитет и проголосовать во втором чтении.

Так, Верховная рада Украины в четверг, 6 февраля, вошла в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в четверг, 6 февраля, парламент будет рассматривать только закон о рынке земли. Нардепы продлили заседание до 19:30 для рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Отметим, Арахамия заверил, что в Раде есть 226 голосов за законопроект о рынке земли.

Подчеркнем, у здания Рады проходит акция против открытия рынка земли. Полиция усилила меры безопасности в Киеве.

Добавим, в законопроекте "Об обороте земли" запрещена возможность приобретения земли иностранцами в любой форме.