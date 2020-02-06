Зеленський просив нардепів ухвалити закон про ринок землі за два дні

Під час ранкового засідання фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський звернувся до народних депутатів з питанням щодо можливості проголосувати законопроект "Про обіг землі" у другому читанні за два дні. Про це РБК-Україна розповіло джерело у парламенті.

Так, Зеленський висловив побажання щодо ухвалення закону до кінця пленарного тижня.

"Це звучало як побажання, чи можна це зробити. На що спікер відповів, що все буде залежати від кількості правок, на яких будуть наполягати під час розгляді в залі", - повідомив співрозмовник агентства.

Зазначимо, депутати наголошували, що розглянути близько 4 тисяч правок за два дні неможливо.

Нагадаємо, раніше в Раді пройшло засідання фракції "Слуга народу", на якому був присутній президент Володимир Зеленський. Головною темою обговорення став законопроект про обіг землі. На засіданні президент попросив депутатів підтримати поправки, які схвалив комітет і проголосувати в другому читанні.

Так, Верховна рада України в четвер, 6 лютого, увійшла в розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні.

Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в четвер, 6 лютого, парламент розглядатиме лише закон про ринок землі. Нардепи продовжили засідання до 19:30 для розгляду законопроекту в другому читанні.

Відзначимо, Арахамія запевнив, що в Раді є 226 голосів за законопроект про ринок землі.

Підкреслимо, біля будівлі Ради проходить акція проти відкриття ринку землі. Поліція посилила заходи безпеки в Києві.

Додамо, в законопроекті "Про обіг землі" заборонена можливість придбання землі іноземцями в будь-якій формі.