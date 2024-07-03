Зеленський про пропозиції щодо "припинення вогню": ніхто не знає, як це працюватиме

Як нагадує Bloomberg, Зеленський відкинув пропозицію голови угорського уряду Віктора Орбана щодо можливості припинення вогню перед початком мирних переговорів з Росією.

За словами президента, ті, хто пропонує такий сценарій, не змогли чітко сформулювати, як би працювало припинення вогню.

"Ніхто не має відповіді. Я не звинувачую, я просто пояснюю", - додав він.

Пропозиція Орбана

Вчора, 2 липня, Орбан, вперше від початку повномасштабної війни в Україні, прибув з візитом до Києва. Його поїздка була пов'язана із головуванням Будапешта в Європейському Союзі (ЄС).

Під час зустрічі з Зеленським сторони обговорили глобальну угоду про співробітництво між країнами. Зокрема Орбан запропонував президенту припинити вогонь перед початком мирних переговорів з Росією.

За словами заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, Угорщина не перша країна, яка виступає з відповідною пропозицією. Зеленський вислухав Орбана, втім у відповідь виклав свою позицію.