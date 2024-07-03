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Зеленский о предложениях по "прекращению огня": никто не знает, как это будет работать

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Те, кто предлагает Украине рассмотреть возможность прекращения огня, не знают как это должно четко работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью Bloomberg.

Как напоминает Bloomberg, Зеленский отверг предложение главы венгерского правительства Виктора Орбана о возможности прекращения огня перед началом мирных переговоров с Россией. 

По словам президента, те, кто предлагает такой сценарий, не смогли четко сформулировать, как бы работало прекращение огня. 

"Никто не имеет ответа. Я не обвиняю, я просто объясняю", - добавил он.

Предложение Орбана

Вчера, 2 июля, Орбан, впервые с начала полномасштабной войны в Украине, прибыл с визитом в Киев. Его поездка была связана с председательством Будапешта в Европейском Союзе (ЕС).

В ходе встречи с Зеленским стороны обсудили глобальное соглашение о сотрудничестве между странами. В частности, Орбан предложил президенту прекратить огонь перед началом мирных переговоров с Россией.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовквы, Венгрия не первая страна, выступающая с соответствующим предложением. Зеленский выслушал Орбана, однако, в ответ изложил свою позицию.

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