Зеленський пропонував нову посаду Федорову, він відмовився

Президент Зеленський запропонував міністру оборони Михайлу Федорову стати його радником.
Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це міністр оборони Михайло Федоров сказав на брифінгу.
"Зеленський пропонував мені залишитись його радником, але я відмовився", - заявив він.
Михайло Федоров сьогодні зібрав брифінг для медіа, де розповів про його роботу на посаді міністра оборони, плани відомства. Також він прокоментував чутки про його усунення з поста, через що в Україні сьогодні відбулись численні мітинги.
Також він додав, що мав телефонну розмову з президентом, і на сьогодні у нього запланована ще одна зустріч з Зеленським.
"Народ вийшов не за Федорова, а за себе. Зараз мова не про мене. Зараз йдеться про корінь проблеми, яку потрібно вирішити. В такій конструкції перемогти неможливо", - прокоментував він протести в країні.
Нагадаємо, через відставку Федорова зі своєї посади вирішив звільнитись заступник командувача Повітряних Сил України Павло Єлізаров. Він заявив, що рішення про усунення Федорова є "абсолютним злом" для країни.
В ЄС також зажадали пояснень від Зеленського через відставку Федорова. Зокрема, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що міністр підходить для цієї посади.