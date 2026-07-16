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Зеленський пропонував нову посаду Федорову, він відмовився

12:41 16.07.2026 Чт
1 хв
Що запропонував президент міністру оборони?
aimg Олена Чупровська
Фото: міністр оборони Михайло Федоров (facebook.com mykhailofedorov.com.ua)

Президент Зеленський запропонував міністру оборони Михайлу Федорову стати його радником.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це міністр оборони Михайло Федоров сказав на брифінгу.

"Зеленський пропонував мені залишитись його радником, але я відмовився", - заявив він.

Михайло Федоров сьогодні зібрав брифінг для медіа, де розповів про його роботу на посаді міністра оборони, плани відомства. Також він прокоментував чутки про його усунення з поста, через що в Україні сьогодні відбулись численні мітинги.

Також він додав, що мав телефонну розмову з президентом, і на сьогодні у нього запланована ще одна зустріч з Зеленським.

"Народ вийшов не за Федорова, а за себе. Зараз мова не про мене. Зараз йдеться про корінь проблеми, яку потрібно вирішити. В такій конструкції перемогти неможливо", - прокоментував він протести в країні.

Нагадаємо, через відставку Федорова зі своєї посади вирішив звільнитись заступник командувача Повітряних Сил України Павло Єлізаров. Він заявив, що рішення про усунення Федорова є "абсолютним злом" для країни.

В ЄС також зажадали пояснень від Зеленського через відставку Федорова. Зокрема, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що міністр підходить для цієї посади.

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